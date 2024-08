Macron disse que prisão do fundador do Telegram na França 'não é uma decisão política'

O presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu nesta segunda-feira (26) que a prisão na França do fundador do serviço de mensagem instantânea Telegram, Pavel Durov, "não é uma decisão política".

"A prisão do presidente do Telegram em território francês ocorreu no marco de uma investigação judicial em curso. Não é uma decisão política. Cabe aos juízes determiná-la", escreveu Macron na rede social X.

Acompanhado de seu guarda-costas e de seu assessor, o bilionário franco-russo de 39 anos foi preso na noite de sábado no aeroporto Le Bourget, ao norte de Paris.