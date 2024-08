Jogador de beisebol entra para a história ao atuar em duas equipes na mesma partida

O rebatedor do Boston Red Sox Danny Jansen atuou nesta segunda-feira (26) em uma partida sem precedentes na história do beisebol ao se tornar o primeiro jogador a atuar oficialmente por dois times no mesmo jogo.

Esta inédita dupla atuação do jogador de 29 anos se deveu a uma estranha confluência de fatos decorrentes do jogo do Boston contra o Toronto Blue Jays, que foi suspenso há dois meses.

No momento em que o jogo de 26 de junho foi interrompido devido à chuva, Jansen era jogador do Toronto e estava rebatendo quando a partida foi adiada.