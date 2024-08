Japão encerra operações de seu módulo lunar um ano depois de seu lançamento

A agência espacial japonesa (Jaxa) anunciou nesta segunda-feira (26) que as operações de seu módulo lunar, que sobreviveu a três gélidas noites lunares, terminaram, um ano depois de seu lançamento.

O Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) alunissou em janeiro, convertendo o Japão no quinto país a pousar com sucesso no satélite natural da Terra depois dos Estados Unidos, União Soviética, China e Índia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Jaxa anunciou no X que não havia recebido resposta da nave espacial, lançada em setembro de 2023, após tentar se comunicar com o módulo na semana passada.