Futuro debate entre Harris e Trump está em xeque

O candidato republicano às eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida sua participação em um debate com a democrata Kamala Harris em 10 de setembro.

No domingo, em sua plataforma Truth Social, Trump acusou a rede ABC de parcialidade e escreveu: "Me pergunto, por que faria o debate contra Kamala Harris nessa rede?".

Em um comunicado nesta segunda-feira (26), a equipe de campanha da vice-presidente afirmou que as diferenças com os assessores do candidato republicano giram em torno da gestão dos microfones.