França nega que prisão de fundador do Telegram seja 'decisão política'

O presidente da França, Emmanuel Macron, negou nesta segunda-feira (26) que a detenção do fundador do serviço de mensagens criptografadas Telegram, Pavel Durov, seja "política", enquanto o magnata de origem russa continua sob custódia policial desde que foi preso no sábado.

A prisão de Durov, após sua chegada no aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, levantou várias questões sobre o momento e as circunstâncias em que ocorreu.

Fontes próximas ao caso afirmam que o bilionário de 39 anos é suspeito de não tomar medidas para impedir o uso criminoso da plataforma Telegram, que tem mais de 900 milhões de usuários.