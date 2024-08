Força multinacional fez 'progresso significativo' no Haiti, diz polícia queniana

O contingente de policiais quenianos enviado ao Haiti para restabelecer a segurança no país devido à violência das gangues, "registrou progressos significativos", anunciou, nesta segunda-feira (26), a polícia do Quênia, que alegou a recuperação do controle das "infraestruturas essenciais".

O Haiti sofre há décadas com a violência de grupos armados, que controlam 80% da capital, Porto Príncipe, e importantes eixos do país.

Neste contexto, foi implantada uma Missão Multinacional de Apoio à Segurança no Haiti (MMAS), aprovada pela ONU que, a princípio, estará ativa por um ano (até outubro de 2024).