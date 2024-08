Explosões atingem Kiev e outras cidades ucranianas

Ao menos sete explosões foram registradas nesta segunda-feira na capital ucraniana, Kiev, segundo correspondentes da AFP, em um momento de alerta nacional para possíveis ataques aéreos russos.

Canais do Telegram informaram explosões em outras regiões do país, incluindo a cidade de Lutsk, no noroeste, onde as autoridades anunciaram que um bombardeio atingiu um prédio de apartamentos.

Os governadores das regiões de Odesa e Zaporizhzhia, no sul, e de Kharkiv, no nordeste, também relataram explosões e determinaram que os moradores procurassem refúgio.