Evo Morales desafia juízes na Bolívia e convoca congresso partidário

Ficou decidido "levar adiante nosso Congresso Nacional neste 3 de setembro, com ou sem supervisão do Tribunal Supremo Eleitoral", escreveu Morales em sua conta na rede X.

O ex-presidente boliviano Evo Morales convocou, nesta segunda-feira (26), seus seguidores para um congresso partidário com o objetivo de definir uma estratégia contra o governo que, segundo ele, tenta inabilitá-lo para as eleições presidenciais de 2025, apesar de a Justiça Eleitoral ter invalidado antecipadamente a reunião.

Portanto, Morales espera que o congresso que convocou hoje dê lugar a estratégias para enfrentar o governo de Arce, que é apoiado por um ala do MAS e ainda não anunciou se pretende concorrer à reeleição.

Na semana passada, a Justiça Eleitoral rejeitou supervisionar essa reunião, argumentando que não cumpriu com os requisitos legais.

"Este Congresso de unidade do MAS-IPSP nos permitirá tomar decisões para salvar a Bolívia da profunda crise econômica e institucional à qual o governo nos levou", disse Morales.

"Estamos como bombeiros evitando que ocorram protestos, no entanto, se nossa militância tomar medidas de pressão, isso será responsabilidade do governo", bem como do tribunal eleitoral, acrescentou o ex-presidente.

A disputa entre Morales e Arce pela liderança do MAS chegou ao ponto de maior tensão em junho, quando o presidente denunciou uma tentativa de golpe militar, o que o ex-presidente classificou de "autogolpe" fracassado para melhorar sua imagem.

