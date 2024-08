EUA avalia que ameaça de ataque de Irã e aliados persiste

Os Estados Unidos avaliaram, nesta segunda-feira (26), que a ameaça de um novo ataque contra Israel por parte do Irã e de seus aliados persiste, depois de um fim de semana marcado por bombardeios do movimento pró-iraniano Hezbollah ao território israelense.

"Seguimos considerando que existe uma ameaça de ataque e [...] seguimos preparados para apoiar a defesa de Israel e proteger nossas forças caso sejam atacadas", declarou a jornalistas o porta-voz do Pentágono, general de divisão Pat Ryder.

O Hezbollah realizou no domingo um grande ataque com foguetes e drones contra instalações militares no norte de Israel, que, por sua vez, garantiu ter frustrado "boa parte" dessa ação.