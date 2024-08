Estilo arquitetônico ameniza calor em escola no deserto indiano

No calor sufocante do deserto de Thar na Índia, onde a temperatura pode superar 50 graus no verão, uma escola com uma arquitetura particular é um oásis de frescor, apesar de não contar com climatização.

A escola para meninas Rajkumari Ranavati utiliza o mesmo arenito amarelo empregado em um forte do século XII na vizinha Jaisalmer, no estado ocidental indiano do Rajastão, chamado de "cidade dourada" por causa da cor da pedra.

A escola também tem paredes grossas que ajudam a bloquear o calor, enquanto o interior está coberto de cal, um material poroso que regula a umidade e ajuda a refrescar.