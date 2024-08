Em Wisconsin, democracia e economia são grandes preocupações para as eleições dos EUA

Para Pam Van Handel, responsável do Partido Republicano no condado de Outagamie, "o que mais importa é a economia, os negócios e para onde o país está indo".

- Kristin Alfheim, candidata estadual democrata -

Kristin Alfheim, uma democrata que concorre ao Senado pelo estado de Wisconsin, diz que o que mais importa para ela nesta eleição é preservar a democracia.

"É saber que quem quer que lidere este país será respeitoso não apenas com as pessoas, mas com outras nações ao redor do mundo, que trabalharemos juntos para encontrar soluções para uma boa economia, para uma sociedade boa e saudável", disse ela à AFP.