Eleições EUA: Mark Zuckerberg não vai auxiliar governos a realizar o pleito deste ano

O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, disse a um painel da Câmara dos EUA hoje que decidiu interromper as contribuições para ajudar os governos locais a montarem os espaços eleitorais.

A decisão é um esforço para evitar alegações de parcialidade política, depois que estes gastos na eleição de 2020 dispararam alarmes entre os republicanos. Zuckerberg também disse que gostaria que a empresa tivesse sido mais vocal sobre resistir à pressão do governo Biden para restringir alguns conteúdos relacionados à covid-19.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O bilionário fundador do Facebook e sua esposa, Priscilla Chan, doaram mais de US$ 400 milhões para organizações sem fins lucrativos para ajudar a conduzir as eleições durante a pandemia do coronavírus de 2020.