Cinco garimpeiros de ouro são mortos a tiros no sul da Colômbia

Cinco garimpeiros de ouro, quatro deles colombianos e um venezuelano, foram assassinado a tiros no sul da Colômbia, supostamente por um grupo armado ilegal, informaram autoridades nesta segunda-feira (26).

As vítimas estavam em uma zona rural do município de Porto Rico, no departamento amazônico de Caquetá.

Todas foram encontradas com "impacto de bala na região do tórax e da cabeça", disse o secretário de Governo desse departamento, Oscar Rodríguez, à W Radio.