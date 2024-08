Casa Branca relata 'progressos' em negociações sobre trégua em Gaza

As negociações sobre um cessar-fogo em Gaza ocorridas no Cairo avançaram e espera-se que continuem, apesar dos confrontos entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, afirmou a Casa Branca nesta segunda-feira (26).

"Continua havendo progresso e nossa equipe no local segue classificando as conversas como construtivas", declarou à imprensa o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

"Apesar do ataque com foguetes e drones do Hezbollah durante o fim de semana, contra o qual Israel fez um excelente trabalho de defesa, isso não afetou o trabalho real das equipes que estão tentando alcançar este acordo de cessar-fogo", acrescentou.