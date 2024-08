Canadá reduzirá entrada de trabalhadores temporários estrangeiros

As regras restabelecem a proibição de conceder permissões a trabalhadores estrangeiros temporários para empregos de baixa remuneração em cidades com uma taxa de desemprego de 6% ou mais.

À medida que a população do país superava os 40 milhões de pessoas, ocorria um aumento no desemprego.

Ottawa havia aceitado as demandas das empresas de aumentar o acesso ao programa de trabalhadores temporários estrangeiros, já que as companhias se esforçavam para cobrir as vagas de emprego quando a economia decolou após as restrições da pandemia de covid-19.

O governo respondeu quase dobrando o número de trabalhadores temporários estrangeiros admitidos no país e ampliou suas regras para permitir a atividade em setores como o de comida rápida. Anteriormente, a maioria trabalhava na indústria agrícola.

Mas a taxa de desemprego do Canadá no ano passado subiu para 6,4% e o aumento demográfico exerceu uma intensa pressão sobre habitação e serviços sociais.