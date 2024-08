Camisa de Babe Ruth, lenda do beisebol, bate recorde em leilão

Uma camisa do lendário jogador de beisebol Babe Ruth quebrou o recorde de preço para um item esportivo vendido em um leilão: a peça do New York Yankees foi comprada por 24,1 milhões de dólares (131 milhões de reais), incluindo comissões e despesas, em um evento organizado pela Heritage Auctions.

O leilão online durou várias semanas. Desde o final de julho, analistas acreditavam que o uniforme do "Bambino", um dos apelidos de Babe Ruth, quebraria o recorde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A camisa superou o preço de um card de beisebol de outro atleta dos Yankees, Mickey Mantle, vendido por 12,6 milhões de dólares (69 milhões de reais na cotação atual) em agosto de 2022, em outro leilão organizado pela Heritage Auctions.