Atentado em Solingen intensifica debate sobre imigração na Alemanha

O alemão Wolfgang Matthes pede um endurecimento da política migratória após o ataque com faca cometido por um sírio em Solingen; a residente de origem polonesa Vivienne Vetter atribui o incidente à chegada descontrolada de estrangeiros, enquanto o turco Kadir Ayten teme que o episódio possa acirrar ainda mais as divisões no país.

O ataque de sexta-feira (23), que deixou três mortos e oito feridos em uma festa popular nesta cidade do oeste da Alemanha, foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI) e intensificou o debate sobre a imigração, com o partido de extrema direita AfD à espreita antes das eleições regionais no próximo fim de semana.

Vetter, de 26 anos, que chegou à Alemanha ainda criança, lamenta que os imigrantes mais recentes "não aprendam alemão e se comportem de qualquer maneira".