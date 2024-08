Advogados pedem investigação sobre paradeiro de royalties de mineração no Panamá

O dinheiro foi pago ao Estado em 2023 pela mineradora First Quantum Minerals em conceito de royalties e impostos, e o governo anterior do ex-presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) havia dito que os valores estavam congelados.

Dois advogados pediram nesta segunda-feira (26) ao Ministério Público do Panamá que investigue o paradeiro de mais de 500 milhões de dólares pagos ao Estado em 2023 por uma mineradora canadense que teve que encerrar suas operações no país centro-americano devido a uma sentença judicial no ano passado.

Desde 2019, a First Quantum operava no Caribe panamenho a maior mina a céu aberto da América Central.

A mineradora teve que suspender as operações por uma decisão da Corte Suprema de Justiça do Panamá, que declarou "inconstitucional" o contrato de concessão em 28 de novembro de 2023.

"É imperativo que sejam apuradas as responsabilidades penais correspondentes e se processe os responsáveis deste possível crime de peculato, que representa um prejuízo direto ao patrimônio do Estado e ao bem-estar da nação", diz a ação.

A mina produzia cerca de 300 mil toneladas de concentrado de cobre por ano, que representavam 75% das exportações e 5% do PIB do Panamá.

A aprovação no Congresso do Panamá do contrato com a First Quantum gerou protestos que quase paralisaram o país por cinco semanas. As manifestações, convocadas por grupos ambientalistas e sindicais, acusavam a mina de poluir o meio ambiente.

