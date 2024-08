A dois dias do início, está quase tudo pronto para os Jogos Paralímpicos

A assinatura musical será mais uma vez de Victor Le Masne, compositor do hino dos Jogos Olímpicos, enquanto a coreografia é do sueco Alexander Ekman.

Na cerimônia de encerramento, no dia 8 de setembro, no Stade de France, uma apresentação de música eletrônica contará com 24 artistas e DJs, incluindo Jean-Michel Jarre, grande nome do eletrônico, acompanhado por outras figuras da 'French House'.

. Trânsito complicado em 28; 25.000 policiais

Na sexta-feira passada, o chefe de polícia de Paris, Laurent Nuñez, previu um trânsito "complicado" na próxima quarta-feira, quando um perímetro de segurança antiterrorismo será ativado a partir das 7h locais, com restrições de circulação.