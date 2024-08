Ucrânia afirma que Belarus 'concentra' tropas na fronteira

A Chancelaria da Ucrânia acusou neste domingo Belarus, aliada da Rússia, de “concentrar” tropas na fronteira comum, e alertou que Minsk deveria evitar “ações hostis”.

O Ministério das Relações Exteriores ucraniano informou que os serviços de inteligência do país detectaram que Belarus "concentra um número significativo de pessoal na região de Gomel, com o pretexto de realizar exercícios", e pediu que "as Forças Armadas cessem as ações hostis."

bur/yad/jvb/mb/lb