Tocha dos Jogos Paralímpicos atravessa Canal da Mancha e chega à França

A tocha paralímpica chegou na manhã deste domingo (25) à França pelo Túnel da Mancha, carregada por Emmanuelle Assmann, medalhista na esgrima em cadeira de rodas, que foi recebida em sua chegada pela ministra dos Esportes e dos Jogos, Amélie Oudéa-Castera.

A três dias da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, a condutora francesa chegou pouco a Coquelles (Pas-de-Calais) através do Eurotúnel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a tocha na mão, Emmanuelle Assmann, medalhista de bronze em Atenas-2004, foi recebida por uma guarda de honra composta por membros do Comitê Organizador e crianças vestindo as camisetas brancas dos voluntários.