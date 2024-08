Paris celebra 80º aniversário de sua libertação

A Presidência indicou que Macron irá recordar o "aspecto universal desta operação francesa", desde a resistência interna, o 2.º DB e o apoio dos Estados Unidos, ao papel do cônsul sueco e do governador militar alemão.

Estas cerimônias são necessárias porque têm "ligações com a atualidade que nos permitem mostrar que não há fatalidade, que resistir, às vezes é muito difícil, mas no final vencemos", disse Claire Rol-Tanguy, filha do coronel Rol Tanguy, que dirigiu as forças francesas em Paris.

Mas as homenagens também são populares: bandas marciais, músicos e dançarinos já se apresentaram no sábado para lembrar o clima de Paris, no dia 24 de agosto de 1944, quando os primeiros soldados do 2º DB chegaram.

"Os edifícios cantam a Marselhesa, ruas inteiras aplaudem à noite (...) Um concerto de sinos ressoa por volta das 22h, derramando lágrimas (...) Paris não dorme esta noite", descreveu o jornalista Jean Le Quiller, da Agence France-Presse (AFP).