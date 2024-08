País trava 'guerra' contra queimadas

Após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra anunciou que a Polícia Federal abriu investigações para apurar as causas do fogo que causou danos na região nos últimos dias.

As chamas levaram ao cancelamento de voos, bloquearam estradas, mataram animais e destruíram plantações. Segundo a Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, cerca de 40 cabeças de gado morreram carbonizadas em uma fazenda.

Segundo dados de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o estado de São Paulo vive o pior mês de agosto em termos de incêndios desde o início dos registros, em 1998, com 3.480 focos identificados, mais do que o dobro do total do ano passado, o que o governo associou às mudanças climáticas.

“Mesmo aqueles que são negacionistas não podem continuar negando a crise climática. Temos que combater as mudanças do clima com muita inteligência e investimento, inclusive com o financiamento dos países mais ricos que já devastaram suas florestas", publicou Lula hoje no X. "Essa conta não pode ser apenas do Sul Global."

A propagação das queimadas é favorecida por um período prolongado de seca no estado de São Paulo, mas também na Amazônia, onde incêndios florestais devastam terras. “Se não tivéssemos reduzido o desmatamento, estaríamos em uma situação incomparavelmente pior", ressaltou Marina Silva.

Mais de 48.674 focos de incêndio foram detectados desde o começo do ano na região que abriga a maior floresta tropical do planeta, um aumento de 76% em relação ao mesmo período do ano passado.