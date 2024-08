Ortega reforça isolamento e autoritarismo

Daniel Ortega não tem meio termo na escolha de aliados. O regime fechou as portas até para governos de esquerda. O alvo mais recente foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a expulsão dos embaixadores de Brasil e Nicarágua.

Na semana passada, a ditadura fechou 1,5 mil ONGs. A lista inclui grupos católicos e organizações de esquerda, entre elas a Câmara de Comércio Brasil-Nicarágua, que atuava no país desde o início dos anos 2010. O fechamento e a expulsão dos embaixadores é mais um passo no que a analista Elvira Cuadra Lira chama de "isolamento seletivo". Nicaraguense, a socióloga viu os centros de pesquisa onde trabalhava serem fechados pelo regime. Ela faz parte do grupo de 94 opositores que tiveram a nacionalidade retirada no ano passado.

PERSEGUIÇÃO