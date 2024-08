Olympique de Marselha empata com Reims (2-2) em sua volta ao Vélodrome

Com quatro pontos, o Marselha do técnico Roberto De Zerbi segue invicto e ocupa o quinto lugar na tabela, mas o empate esfria o entusiasmo desencadeado na cidade do sul da França após a vitória por 5 a 1 na visita ao Brest, na estreia no campeonato.

O Olympique de Marselha sofreu um decepcionante empate diante do Reims (2-2) no primeiro jogo da temporada em seu estádio Vélodrome, neste domingo (25), pela segunda rodada da Ligue 1 francesa.

Com isso, o Lens, que venceu o Brest por 2 a 0, foi a única equipe que jogou neste domingo e se juntou assim ao quarteto líder com seis pontos em seis disputados, juntamente com PSG, Lille e Monaco, que já haviam vencido seus jogos ao longo do fim de semana.

O equatoriano Jhoanner Chávez (19') e um gol contra de Julien Le Cardinal deixaram os três pontos no estádio do Lens, que jogou os últimos minutos com um homem a menos devido à expulsão do colombiano Deiver Machado.

O Brest, de Eric Roy, que se prepara para participar pela primeira vez na sua história da Liga dos Campeões, ainda não somou pontos no campeonato nacional.