Neuer planeja prolongar carreira para além de 2025

Após anunciar sua aposentadoria da seleção alemã, o goleiro Manuel Neuer declarou em entrevista à revista Kicker neste domingo (25) que pretende prorrogar sua carreira para além de 2025, quando seu contrato com o Bayern de Munique se encerra.

Embora ainda se sinta em forma e capaz de chegar à Copa do Mundo de 2026, Neuer anunciou na quarta-feira sua aposentadoria da 'Mannschaft' aos 38 anos para se concentrar no Bayern.

"Se tivermos sucesso na temporada com a nova equipe e uma nova direção, isso também significa para mim que há diversão. E se o prazer ainda estiver presente, com certeza continuarei", explicou no site da revista Kicker especializada em futebol.