Ministério da Defesa mobiliza aviões militares para combater incêndios em São Paulo

O Governo Federal anunciou neste domingo (25) que está enviando aeronaves militares para ajudar a combater os incêndios florestais que assolam o estado de São Paulo, onde mais de 40 cidades estão em alerta máximo.

"Atendendo a orientação do Presidente @LulaOficial, visando apoiar as ações do estado de São Paulo no combate às queimadas que atingem dezenas de municípios paulistas, solicitamos ao @DefesaGovBr a mobilização de apoio com aeronaves para combate e monitoramento de áreas atingidas", publicou o ministro de Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, no X.

Ele disse que quatro aeronaves foram inicialmente utilizadas, incluindo um Embraer KC-390, originalmente projetado para o transporte de tropas, mas convertido em um bombardeiro de água com capacidade de 12.000 litros.