Milhares de pessoas se manifestam contra extrema direita na Alemanha antes de eleições regionais

Milhares de pessoas se manifestaram contra a extrema direita neste domingo (25) na Turíngia e na Saxônia, no leste da Alemanha, antes das eleições regionais nas quais o partido de extrema direita AfD está em ascensão nas pesquisas.

Cerca de "30.000 pessoas saíram às ruas da Turíngia e da Saxônia para protestar contra o extremismo de direita", disse em um comunicado a aliança cidadã Campact, uma das organizadoras dos protestos.

Em Liepzig, na Saxônia, onde se reuniram cerca de 11.000 pessoas, manifestantes seguravam cartazes com mensagens como "Defender a democracia" ou "Os fascistas fora do nosso Parlamento", segundo jornalistas da AFP presentes no local.