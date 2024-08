Memes de Kamala Harris estão por toda parte - até na rede social de Donald Trump

A publicação começa com um "alerta de gatilho". O vídeo que vem a seguir foca no Air Force Two, avião usado pela vice-presidente Kamala Harris, e vai ampliando o quadro para mostrar a multidão que a espera ao som de "Freedom", música que Beyoncé liberou para campanha democrata. "Aviso: O conteúdo deste vídeo pode aborrecer Donald Trump", diz a legenda. A provocação foi publicada na Truth Social, a plataforma que o próprio Donald Trump criou após ser banido das redes - e que agora virou arma nas mãos dos seus adversários. O perfil oficial Kamala HQ tem usado a página para comparar os públicos de eventos democratas e republicanos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A campanha aproveita que está em bom momento, com o impulso nas pesquisas e os comícios lotados, enquanto Donald Trump tem se mostrado irritado com a reviravolta nas eleições, que podiam parecer ganhas para ele até a entrada de Kamala Harris.

Confrontado com as imagens dos milhares de apoiadores que lotaram discursos dos democratas, Trump acusou a campanha adversária de forjar multidões com uso de Inteligência Artificial. 'Ela é uma TRAIDORA. Não tinha NINGUÉM lá esperando e a "multidão" parecia ter 10 mil pessoas", escreveu na Truth Social sobre o desembarque em Detroit. 'A mesma coisa está acontecendo com as "multidões" nos discursos dela. É assim que os democratas ganham as eleições, TRAPACEANDO - e eles são ainda piores nas urnas. Ela deveria ser desqualificada', continuou. Ao contrário do que diz o republicano, a imprensa local estima que 15 mil pessoas estavam presentes. Mesmo a Fox News, simpática a Donald Trump, confirma que a chapa democrata atraiu muitos apoiadores, a partir da análise de imagens do Michigan.

E até as alegações de "multidão falsa" viram conteúdo para os democratas na Truth Social. 'Se Kamala tem 1.000 pessoas em um comício, a imprensa fica "louca" e fala sobre como foi "grande" - e ela paga por sua "multidão". Quando eu faço um comício e 100.000 pessoas aparecem, as Fake News não falam sobre isso, elas se recusam a mencionar o tamanho da multidão', diz um post de Donald Trump compartilhado pelo perfil Harris HQ. A foto em resposta mostra um bloco de cadeiras vazias para o discurso do republicano há cerca de um mês na Filadélfia, comparada ao comício democrata no Estado.

"Sabe, não é como se alguém se importasse com o tamanho da multidão ou algo assim", disse o candidato a vice-presidente Tim Walz aos risos em discurso no Arizona, após citar o comício em Michigan como o maior da campanha. O corte foi parar na Truth Social, com o perfil @realDonald Trump marcado. "Até pouco tempo atrás quem usava essa estratégia era o Donald Trump. Então ele fica atordoado quando vê isso se voltar contra ele", avalia Luli Radfahrer, professor de Comunicação Digital da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) 'Baixa energia?' Democratas provocam Trump por agenda

Enquanto os democratas percorriam os Estados que serão decisivos, Donald Trump teve uma agenda menos movimentada na semana passada, com um único comício em Montana, onde ganhou com folga na última eleição. "Eu não preciso ir porque estou liderando nesses Estados", rebateu o republicano ao ser questionado pelas decisões da campanha. O perfil de Kamala Harris na Truth Social não deixou passar. "Baixa energia, Trump?", alfinetou a publicação que comparava as agendas democratas e republicanos. "Caso você tenha esquecido, Donald Trump, é assim um comício em Estado-pêndulo", diz outro post, seguido pelo vídeo da multidão no Michigan. As provocações na Truth Social mostram como Kamala Harris está presente nas redes. Seus memes são tantos que há matérias na imprensa americana para explicá-los aos que são menos assíduos no universo Tik Tok e podem ficar confusos com as imagens de coqueiros em sinal de apoio à democrata.

Esse talvez seja o mais conhecido dos memes de Kamala Harris e viralizou - de novo - quando ela foi apontada como candidata à presidência pelo Partido Democrata. 'Minha mãe costumava, às vezes, nos dar bronca e dizia: "Não sei o que há de errado com vocês, jovens. Vocês acham que acabaram de cair de um coqueiro?"', lembrou com uma risada. "Vocês existem num contexto", continuou. O discurso de maio do ano passado destacava a importância de pensar nas comunidades e viralizou primeiro em tom de crítica, compartilhado por perfis ligados ao Partido Republicano. Depois, passou a ser replicado por apoiadores em "edits" no Tik Tok.