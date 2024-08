Mais de 21 milhões de peregrinos xiitas na cidade iraquiana de Karbala por causa do Arbain

Mais de 21 milhões de peregrinos muçulmanos xiitas no Iraque participaram do Arbain deste ano, uma das maiores manifestações religiosas do mundo, que atingiu seu clímax neste domingo (25) em Karbala, onde os participantes expressaram sua solidariedade aos palestinos em Gaza.

Arbain, uma comemoração importante para os xiitas, a maioria no Iraque e no Irã, significa “quarenta” em árabe e marca 40 dias de luto pelo martírio do Imam Hussein, neto do profeta Maomé e figura fundadora do xiismo.

Kerbala abriga os restos mortais de Hussein e de seu irmão Abbas em dois mausoléus e, durante o Arbain, torna-se o epicentro do mundo xiita.