Lando Norris (McLaren) supera Verstappen e vence GP da Holanda de F1

O britânico venceu assim a sua segunda corrida da temporada depois do GP de Miami, em maio, e reduziu a diferença em relação a Verstappen no campeonato para 71 pontos faltando nove corridas para o final.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ficou com o terceiro lugar, privando o australiano Oscar Piastri (McLaren) do pódio.

A vantagem era irremediável e a passagem pelas boxes não alterou o destino da corrida, que terminou com Norris vendo a bandeira quadriculada, com quase 23 segundos à frente do holandês.

As Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton cruzaram na sétima e oitava posições respectivamente, à frente do francês Pierre Gasly (Alpine).

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) conseguiu entrar na zona de pontuação, cruzando a linha de chegada na décima posição.

O Mundial de F1 continua no próximo fim de semana no circuito de Monza, 16ª etapa do campeonato, com dúvidas crescentes sobre o monopólio de Verstappen.