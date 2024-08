Kamala conseguirá recuperar voto dos muçulmanos de Michigan, crucial para os democratas?

No estratégico estado-pêndulo de Michigan, os eleitores democratas de ascendência árabe e do Oriente Médio dizem que Kamala Harris terá que reconquistá-los, após terem ficado indignados pela forma como o presidente Joe Biden está lidando com a ofensiva militar israelense em Gaza. Dearborn, cidade de de 110.000 habitantes, ponto de convergência cultural dos árabes-americanos, pode desempenhar um papel decisivo ao definir o destino neste estado disputado nas eleições presidenciais de novembro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Membros da comunidade entrevistados pela AFP disseram-se dispostos a ouvir o que a vice-presidente tem a dizer e avaliar suas opções - uma clara mudança de postura diante da hostilidade absoluta dirigida a Biden.

"Agora estamos no modo de escuta", disse Osama Siblani, editor do jornal Arab American News. Kamala, que prometeu "não se calar" sobre o sofrimento dos palestinos, reuniu-se recentemente com membros do movimento nacional "Descomprometido", que liderou as cobranças a Biden durante o processo das primárias democratas. Embora não tenha feito promessas firmes, os líderes disseram ter ficado impressionados com sua demonstração de empatia.

À frente de suas preocupações estão as operações militares de Israel em Gaza, que em dez meses devastaram o território palestino desde que a guerra começou, em resposta a um ataque do Hamas em solo israelense, em 7 de outubro de 2023. - Influência crescente - Há tempos, Michigan, lar das "três grandes" da indústria automotiva americana - Ford, General Motors e Chrysler - é uma escala essencial para os candidatos à Casa Branca.

Os reveses econômicos dos anos 1970 levaram muitas pessoas a deixar este estado situado no chamado "Cinturão da Ferrugem", justo quando instabilidades no Oriente Médio traziam novas ondas de imigrantes libaneses, iraquianos, iemenitas e palestinos. "Nós somos uma cidade global, onde cerca de 55% dos nossos moradores têm ascendência árabe", disse o prefeito de Dearborn, Abdullah Hammoud, em uma entrevista recente. "Para muitos de nós, quando falam sobre o que está acontecendo em Gaza, trata-se de nossos familiares e amigos". Conhecida como a terra natal de Henry Ford, à primeira vista Dearborn se parece com qualquer outra cidadezinha americana, com amplas avenidas e centros comerciais.

Mas também abriga o Centro Islâmico da América - a maior mesquita do país - e incontáveis supermercados, lanchonetes e cafés do Oriente Médio. Quando Siblani lançou seu jornal, em meados dos anos 1980, ele lembra que o então prefeito fez campanha para responder ao que chamava de "problema árabe". Mas à medida que a comunidade foi crescendo, e os filhos dos operários ascenderam para profissões como advogados, médicos e empresários, também aumentou sua influência política.

- "O menor dos males" - Historicamente conservadores socialmente, os americanos árabes e muçulmanos favoreceram fortemente o republicano George W. Bush mas eleições do ano 2000. Mas anos de "Guerra ao Terror" - que resultou em guerras no Oriente Médio e no Afeganistão, e colocou as comunidades muçulmano-americanas sob um escrutínio policial mais estrito - os fez mudar de lado e apoiar firmemente o campo democrata.