Griezmann brilha e Atlético de Madrid vence Girona (3-0)

Onipresente no jogo de sua equipe, o francês abriu o placar numa cobrança de falta da entrada da área (39') após uma falha do goleiro argentino Paulo Gazzaniga, que poderia ter sido expulso por tocar na bola com a mão fora da área.

O Atlético, bastante reforçado nesta temporada com as contratações do zagueiro espanhol Robin Le Normand, do meia inglês Conor Gallagher, do artilheiro norueguês Alexander Sorloth e do argentino Julián Álvarez, ocupa o terceiro lugar da tabela com quatro pontos, atrás de Celta e Barcelona (6 pontos) e à frente do Real Madrid graças a um melhor saldo de gols.

ati/fby/mf/iga/aam