Funcionário da agência Reuters está desaparecido e dois ficam feridos em bombardeio a hotel na Ucrânia

Dois funcionários da agência de notícias Reuters ficaram feridos e um terceiro está desaparecido depois que o hotel onde eles estavam hospedados em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, foi bombardeado, disseram a empresa e as autoridades locais neste domingo (25).

“Estamos buscando urgentemente mais informações, cooperando com as autoridades de Kramatorsk e oferecendo nosso apoio aos nossos colegas e suas famílias”, acrescentou a agência de notícias.

De acordo com Filashkin, as vítimas são “cidadãos da Ucrânia, dos Estados Unidos e do Reino Unido”. O ataque, que danificou o hotel Sapphire e um prédio vizinho, ocorreu “no meio da noite”, escreveu ele no Telegram.

“A polícia e as equipes de resgate estão trabalhando no local. Os escombros estão sendo removidos e as operações de resgate estão em andamento”, acrescentou.