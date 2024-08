Delegação do Hamas deixa o Egito após reunião com mediadores

Um representante do Hamas informou neste domingo (25) que sua delegação deixou o Cairo, após se reunir com mediadores do Egito e Catar, que tentam negociar um cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino na Faixa de Gaza.

“A delegação do Hamas deixou o Cairo nesta noite, após se reunir com os mediadores, que informaram os resultados das negociações mais recentes", disse Izzat al-Rishq.

Mediadores de Estados Unidos, Egito e Catar tentam há meses encerrar o conflito na Faixa de Gaza. As conversas se baseiam no plano anunciado no fim de maio pelo presidente Joe Biden, que o descreveu como uma proposta israelense.