Com gol de Endrick, Real Madrid vence Valladolid (3-0) no Santiago Bernabéu

Com um gol do brasileiro Endrick, o Real Madrid conquistou neste domingo (25) sua primeira vitória na temporada diante do recém-promovido Valladolid (3-0), no Santiago Bernabéu, onde a estrela francesa Kylian Mbappé não conseguiu se destacar em sua estreia no estádio madrilenho.

Sem o prodígio inglês Jude Bellingham, que ficará afastado durante várias semanas devido a uma lesão, o atual campeão da LaLiga e da Europa contou com o poder de ataque do meia uruguaio Federico Valverde, que encontrou espaço na retranca 'blanquivioleta' através de um tiro livre aos 50 minutos, e o talento dos seus reservas Brahim Díaz (88') e do jovem Endrick (90'+6) já na reta final da partida.

"Foi muito complicado, principalmente no início, não conseguimos funcionar como o treinador queria, faltou atitude no ataque, fomos muito passivos. No segundo tempo melhoramos muito", disse Valverde após o jogo. "Estou muito feliz por ajudar a equipe nos gols, mas o importante é o trabalho defensivo, do qual me sinto orgulhoso e no qual tenho de me envolver mais", acrescentou.