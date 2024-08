Cinco fatos sobre o condado de Wayne, em Michigan

O condado de Wayne, no estado americano de Michigan, é uma região rica em história e influência, impactando desde a música e a manufatura até a política. A participação eleitoral neste condado pode ser decisiva em Michigan, um estado pêndulo que o presidente Joe Biden levou por apenas 150.000 votos de diferença em 2020. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aqui estão cinco fatos importantes que você deve saber:

- Casa da 'Motor City' - No condado de Wayne é onde está localizada a cidade de Detroit, conhecida como "Motor City", onde Henry Ford revolucionou a indústria automotiva ao implementar a linha de montagem móvel em sua fábrica em Highland Park, em 1913. As chamadas "Três Grandes" montadoras — General Motors, Ford Motor Company e Chrysler, agora parte da Stellantis — ainda estão sediadas na área de Detroit.

- Fortaleza democrata - Wayne, o condado mais populoso do estado com aproximadamente 1,8 milhão de habitantes, tem um papel essencial nas eleições presidenciais, muitas vezes inclinando a balança a favor do candidato democrata. A alta participação eleitoral aqui pode compensar os votos conservadores nas áreas mais rurais e suburbanas do estado.

Em 2016, Hillary Clinton obteve 66% dos votos do condado, mas a menor participação contribuiu para sua estreita derrota para Donald Trump neste estado. Em 2020, 68% dos eleitores no condado de Wayne apoiaram Joe Biden, ajudando-lhe a virar em Michigan por poucos votos de diferença e garantir a presidência. - Drama da certificação -

A esmagadora vitória de Biden no condado de Wayne foi temporariamente interrompida pelo atraso da certificação causada por dois membros republicanos de um conselho de quatro membros que alegaram diferenças em determinados distritos. O impasse foi resolvido em poucas horas, após os responsáveis republicanos terem recuado depois de intensos protestos e de receberem garantias de que uma auditoria abrangente seria conduzida. - MENA hub -

O censo de 2020 foi o primeiro a solicitar respostas sobre os eleitores de ascendência do Oriente Médio e Norte da África (MENA, na sigla em inglês), embora estes tivessem que se identificar como "brancos" e, posteriormente, adicionarem seu país de origem. Aproximadamente 140.000 moradores do condado de Wayne, ou 7,8% da população, se identificaram como procedentes da região MENA, a maior porcentagem nos Estados Unidos. Eleitores árabes e muçulmanos americanos nos subúrbios de Detroit Dearborn e Hamtramck expressaram sua insatisfação com a postura de Biden em Gaza, e com candidatos "descompromissados" que o superaram nas primárias democratas do estado.