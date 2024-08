China afirma ter tomado 'medidas de controle' contra navio filipino perto de área em disputa

A China afirma que sua guarda costeira tomou “medidas de controle” contra uma embarcação filipina que se aproximou de um atol disputado no Mar do Sul da China, de acordo com a mídia estatal chinesa.

“A embarcação filipina 3002 entrou ilegalmente nas águas próximas ao recife de Xianbin, nas Ilhas Nansha, sem autorização do governo chinês”, disse a CCTV, usando os nomes chineses para o disputado Atol Sabina e as Ilhas Spratly.

O navio então “continuou a se aproximar perigosamente de uma embarcação da guarda costeira chinesa que estava realizando operações de rotina”, disse a mesma fonte.