Chelsea goleia Wolverhampton (6-2) com hat-trick de Madueke

O Chelsea encerrou a visita ao Wolverhampton com uma vitória por 6 a 2 pela segunda rodada da Premier League, na qual Noni Madueke marcou três gols, com três assistências de Cole Palmer.

Depois de começar a temporada com uma derrota diante do Manchester City (2-0), Enzo Maresca obteve sua primeira vitória no campeonato inglês como treinador dos 'Blues', apesar de um primeiro tempo em que seu time cometeu erros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os londrinos ficaram em vantagem em duas ocasiões, com uma cabeçada de Niclas Jackson que abriu o placar logo aos 2 minutos e com um chute incrível de Palmer (45') fazendo 2 a 1.