Chanceleres de Colômbia e Panamá visitam Darién antes de reunião com EUA

Os chanceleres da Colômbia e do Panamá visitaram neste domingo a fronteira florestal de Darién, rota de milhares de migrantes, na véspera de uma reunião com os Estados Unidos para discutir a imigração irregular.

Os ministros Luis Gilberto Murillo, da Colômbia, e Javier Martínez-Acha, do Panamá, “percorreram a zona fronteiriça de Capurganá e Necocli” como encontro "prévio à sessão de trabalho trilateral" de amanhã com os Estados Unidos em Cartagena para analisar o tema migratório, publicou a Chanceleria do Panamá na rede social X.

Darién é uma floresta de 575 mil hectares de superfície que se tornou rota de milhares de migrantes que se dirigem aos Estados Unidos, apesar dos riscos naturais e de serem assaltados, agredidos ou mortos por grupos criminosos.