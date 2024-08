Ao menos 13 mortos em naufrágio de embarcação de migrantes na costa do Iêmen

Pelo menos 13 migrantes morreram e 14 estão desaparecidos após um naufrágio no Iêmen, informou neste domingo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). O incidente ocorreu na terça-feira na costa da província de Taez.

O navio partiu de Djibuti, no Chifre da África, com 25 etíopes e dois iemenitas a bordo, disse a agência. Entre os mortos estão 11 homens e duas mulheres. As buscas pelos desaparecidos continuam, acrescentou a organização.

"Esta última tragédia é um alerta claro para os perigos que os migrantes enfrentam nesta rota", disse Matt Huber, chefe interino da missão da OIM no Iêmen.