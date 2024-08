Analistas ligam crise da Nicarágua com o Brasil à questão eleitoral na Venezuela

Além do estremecimento das relações com a Igreja, o ex-deputado nicaraguense Elíseo Nunez acredita que a reação desproporcional do ditador Daniel Ortega com relação ao Brasil esteja relacionada a outro regime autoritário: a Venezuela.

O Brasil, ao lado de Colômbia e México, se propôs a facilitar o diálogo e ainda não reconhece o resultado da eleição de Nicolás Maduro, no dia 28 de julho. A posição do grupo é cobrar a divulgação das atas, que comprovariam os resultados, uma perspectiva cada vez mais distante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Ortega considera a posição brasileira uma traição, porque acredita que apenas por ser de esquerda, ser anti-imperialista, deveria ter o direito de massacrar o seu povo. Quando ele se depara com uma esquerda mais democrática, considera uma traição. A mensagem é: o que você está tentando na Venezuela, comigo não funciona", disse Nunez.