Polícia alemã busca autor de ataque a faca que deixou três mortos em festival

"Nossas forças de segurança fazem o possível para prender o autor do crime" e determinar seu motivo, acrescentou.

"O ataque brutal durante o festival municipal de Solingen nos comoveu profundamente", disse a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, em um comunicado.

A polícia procura neste sábado (24) o autor do ataque a faca que deixou três mortos e cinco gravemente feridos na sexta-feira em Solingen, cidade do oeste da Alemanha, durante um festival municipal.

O ataque ocorreu por volta das 21h40 locais (16h40 em Brasília), quando milhares de pessoas se reuniam em frente a um palco no centro da cidade, para o início das festividades do aniversário de Solingen.

"Um homem armado com uma faca atacou pessoas aleatórias do nada e as matou", descreveu o ministro regional do Interior, Herbert Reul, durante uma visita ao local.

Com cerca de 150.000 habitantes, a pequena cidade fica na região mineira do Ruhr, entre Dusseldorf e Colônia.

Em um comunicado on-line, o prefeito de Solingen, Tim-Oliver Kurzbach, disse que a cidade está "chocada, horrorizada e com muita dor".

As forças de segurança lançaram uma "grande operação" para encontrar o suspeito, disse uma porta-voz da polícia de Dusseldorf.

As autoridades municipais esperavam receber até 75 mil visitantes nos três dias de atividades, com música ao vivo, teatro de rua e espetáculos de variedades e comédia.

Segundo o jornal local "Solinger Tageblatt", um membro da organização subiu ao palco pouco depois das 22h locais (17h em Brasília) para interromper o show.

- Manchas de sangue no chão -

Após o ataque, um dos organizadores subiu ao palco e pediu ao público para deixar o local, explicando que as equipes de emergência tentavam salvar várias pessoas, informou o Solinger Tageblatt.

Um homem identificado como Lars Breitrzke relatou ao periódico que estava perto do palco e que "percebeu, na expressão do cantor, que algo estava errado. Depois, uma pessoa caiu no chão a um metro de mim."

Primeiramente, a testemunha pensou que se tratasse de alguém alcoolizado, mas, ao se virar, viu outros espectadores caídos e manchas de sangue no chão.

Vários ataques a faca foram registrados no último ano na Alemanha, o que levou a ministra do Interior, Nancy Faeser, a prometer acabar com esse tipo de crime.

O país enfrenta uma dupla ameaça à sua segurança: os atentados jihadistas e as ações de grupos de extrema direita.

bur-smk/bpi/sag/meb/jc