Panamá deporta mais 30 colombianos que entraram no país pelo Darién

O Panamá deportou, neste sábado (24), outros 30 migrantes colombianos que entraram no país pela selva fronteiriça do Darién, no marco da aplicação de um recente acordo com os Estados Unidos, informou o governo.

Foi realizado um "voo de deportação de migrantes que entraram irregularmente pela selva do Darién", indicou o Ministério da Segurança em sua conta no X. O vice-ministro dessa pasta, Luis Felipe Icaza, revelou que foram "30 colombianos, entre eles 6 de alto perfil".

Na terça-feira, o governo do Panamá aplicou pela primeira vez o acordo com Washington, deportando em um voo charter 29 colombianos com antecedentes criminais que também entraram no país pelo Darién, a inóspita selva na fronteira colombiano-panamenha, hoje convertida em corredor de migrantes que vão para os Estados Unidos.