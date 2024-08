Negociações indiretas para trégua em Gaza são retomadas em plena guerra

"A delegação se reunirá com responsáveis dos serviços de inteligência egípcios para ser informada sobre a evolução da rodada de negociações sobre o cessar-fogo em Gaza (…)", disse um funcionário do Hamas neste sábado.

O Hamas enviou uma delegação ao Cairo neste sábado (24), embora não participe das negociações do fim de semana que buscam uma trégua com Israel em Gaza e a libertação dos reféns detidos pelo grupo islamista após dez meses de guerra.

Os mediadores Estados Unidos, Egito e Catar tentam há meses acabar com o conflito.

A guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro em território israelense, devastou o estreito território palestino e causou o deslocamento em massa da população, que enfrenta uma dura crise humanitária.

O funcionário do Hamas indicou que o grupo insistirá na necessidade de retirar todas as tropas israelenses de Gaza, inclusive "da área fronteiriça com o Egito", conhecida como "Corredor Filadélfia".

O movimento islamista, classificado como organização "terrorista" por Israel, Estados Unidos e União Europeia, rejeita novas negociações e exige a implementação do "plano Biden", apresentado pelo presidente americano em 31 de maio.

A luta, entretanto, não para. Na Cidade de Gaza, jornalistas da AFP ouviram disparos e explosões durante os confrontos.