Justin Biber anuncia nascimento do primeiro filho

"Bem-vindo à casa, Jack Blues Bieber", publicou o cantor canadense junto de uma fotografia do pé de seu filho, coberto com uma manta, que recebeu mais de 14 milhões de curtidas.

Seu exército de fãs conhecido como "Beliebers", um jogo de palavras entre Bieber e a palavra "believe" (acreditar), o ajudaram a se tornar um dos artistas mais vendidos do mundo.

Justin Bieber, de 30 anos, é autor de grandes sucessos como "Baby" e "Somebody to Love".

A modelou declarou à GQ americana em outubro que desejava ser mãe e que achava engraçado que os demais se importasse com isso, chamando a maternidade de "algo privado e íntimo".

“É algo que virá quando tiver que vir. E, sinceramente, no final das contas, é hilário o quanto (...) as pessoas se importam. Deixem-me fazer o que eu quiser com meu corpo e vocês podem fazer o que quiserem com o de vocês”, disse ela.

