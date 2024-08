Itália abre investigação por homicídio culposo após naufrágio do iate de Lynch

Alertou, no entanto, que a investigação está em fase inicial, já que o último cadáver, o de Hanna Lynch, a filha de 18 anos do magnata da tecnologia, não havia sido retirado do mar até sexta-feira.

Uma grande operação de busca com mergulhadores especializados encontrou, na quarta-feira, os corpos de quatro amigos de Lynch e, na quinta, o do próprio Lynch.

A velocidade na qual o veleiro afundou e o fato de que as demais embarcações ao seu redor não foram afetadas levantou dúvidas, em particular sobre se a quilha com lastro, que atuava como contrapeso do imponente mastro de 75 metros, estava para baixo ou para cima no momento da tempestade.

Em uma entrevista ao Corriere della Sera, o chefe da The Italian Sea Group, proprietário do estaleiro Perini Navi que construiu o "Bayesian", apontou um erro humano.