Infestação de baratas, passageiro nu e prisão de piloto: relembre casos inusitados em voos

Da prisão de um piloto no aeroporto de Houston, nos Estados Unidos, a um avião marroquino com o porão infestado de baratas, passando por uma briga generalizada por assentos, veja a seguir alguns episódios que chamaram atenção.

O caso aconteceu em um voo da Virgin Australia, que fazia o trajeto entre a cidade de Perth, na costa oeste, para Melbourne, na costa leste, e tinha previsão de duração de três horas e trinta minutos. Segundo comunicado da empresa aérea, o voo VA696 teve que regressar ao aeroporto de Perth devido a um "passageiro desordeiro". Não ficou claro como ou onde no avião o passageiro tirou a roupa.

Invasão de baratas

Neste mês, um voo que saiu de Casablanca, no Marrocos, com destino a Manchester, no Reino Unido, teve que retornar ao país de origem sem que as bagagens fossem desembarcadas. Isso porque descobriu-se que o avião estava com o porão infestado de baratas.

O voo AT818 da Royal Air Maroc chegou pontualmente a Manchester, às 17h20 no horário local - mas os passageiros ficaram mais de uma hora sem informações sobre o paradeiro de suas malas até o motivo ser revelado: foi descoberto que o porão da aeronave continha uma infestação de baratas e, consequentemente, nenhum membro da equipe foi autorizado a se aproximar dele por razões de saúde e segurança.