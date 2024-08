Brighton vence Manchester United (2-1) com gol de João Pedro nos acréscimos

Contra os 'Red Devils', o Brighton saiu na frente com um gol de Danny Welbeck (32'), que mergulhou na área para marcar o 100º gol da carreira contra o clube onde começou como profissional.

O técnico alemão Fabian Hürzeler, de 31 anos e vindo do St Pauli, não poderia ter um início de campeonato melhor no comando dos 'Seagulls', que já haviam vencido o Everton por 3 a 0 na semana passada.

O Brighton venceu o Manchester United por 2 a 1 neste sábado (24), numa movimentada partida da segunda rodada da Premier League, graças a um gol do atacante brasileiro João Pedro, ex-Fluminense, nos acréscimos.

O atacante inglês quase ampliou o placar com uma cabeçada que acertou o travessão (58'). Dois minutos depois, Amad Diallo empatou, num chute que contou com um leve desvio ao tocar num defensor (60').

Os visitantes acreditaram que haviam virado o jogo após um grande contra-ataque, finalizado com um cruzamento de Bruno Fernandes para Alejandro Garnacho. O argentino mandou para o fundo da rede mas a comemoração foi interrompida, porque antes de cruzar a linha do gol, a bola havia tocado no companheiro Joshua Zirkee, em posição de impedimento, e por isso o gol acabou sendo anulado (70').

Os 'Seagulls' conquistaram a vitória já nos descontos, graças a uma cabeçada de João Pedro, que sozinho na área marcou após um cruzamento de Simon Adringa (90'+5).