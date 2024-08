Brasileiro escala prédio e salva criança na Espanha

Felipe David impediu queda de menino pendurado em varanda do segundo andar de um prédio na cidade de Alicante.Um brasileiro arriscou a vida para salvar um menino de seis anos que estava prestes a cair de uma varanda no segundo andar de um prédio em Alicante, cidade da Espanha. O episódio aconteceu nesta quarta-feira (21/08) e viralizou nas redes sociais após ser filmada por um morador. O brasileiro, chamado Felipe David, de 29 anos, trabalhava em uma obra ao lado do imóvel onde a criança foi resgatada, e não hesitou em escalar o prédio para empurrá-la ao interior do apartamento. À agência EFE, Felipe disse que estava prestes a ir para casa quando ouviu pessoas gritando na rua, que perceberam que o menino estava pendurado e poderia cair. "Pensei que fosse uma briga", explicou Felipe David, que olhou pela janela e viu "que havia um menino com metade do corpo para fora e que tentava tirar a outra perna". Como sabia que tinha a chance de chegar até a criança, o brasileiro pulou da janela da casa onde estava trabalhando para alcançar o segundo andar do prédio ao lado. Vídeos gravados pelos moradores mostram Felipe escalando com cuidado a pequena fresta da fachada até chegar na varanda onde a criança estava. "Rapidamente agarrei a camisa da criança para que ela não se assustasse" e caísse, e a empurrei para dentro de casa, conta Felipe, que ouviu um grupo de moradores baterem palmas após o menino estar seguro. O brasileiro entrou na casa depois de resgatar a criança e encontrou os pais no interior, que só perceberam o que havia acontecido naquele momento. "Eles estavam muito assustados", relatou o brasileiro, que passou a ser tratado como herói nas redes sociais. O menino aparentemente estava brincando com o irmão quando abriu a janela e saiu em questão de segundos. De acordo com vizinhos, trata-se de uma família francesa que estava de férias no imóvel na cidade espanhola. gq (efe, ots)